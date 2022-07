Marvel’s Midnight Suns – Doctor Strange Hero Showcase & Gameplay

Da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln. Als Hunter musst man in Marvel’s Midnight Suns ein äußerst ungewöhnliches Team aus erfahrenen Superhelden und gefährlichen übernatürlichen Kriegern zum Sieg führen.

Man nennt ihn nicht umsonst den Sorcerer Supreme. Doctor Strange entfesselt jenseitige Magie und uralte Artefakte, um die Welt vor Lilith und ihren Streitkräften zu schützen. Ungeachtet der Chancen sieht der Meister der mystischen Künste immer einen Weg zum Sieg. Es liegt daher an den Spielern, mit Comicstorian in der Zeit zurück zureisen, um die mystische Geschichte von Doctor Strange aufzudecken, bevor er sich am 7. Oktober den Midnight Suns anschließt.

What do you think?