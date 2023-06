Gran Turismo 7 – Patch 1.35 bringt neue Autos, Menüs & mehr

Im Juni 2004 folgte ein Modell mit größeren Reifen eingeführt, mit dem man auf die Anforderungen des Motorsports reagierte, z.B. bei den Super Taikyu Endurance-Rennen. Ab 2003 begann der Export des STi-Modells nach Amerika. Gleichzeitig wurde auch der Mitsubishi Lancer Evolution in die USA exportiert, so dass der intensive Wettbewerb zwischen Subaru und Mitsubishi auch über die Grenzen Japans hinausging.

Da wäre der Aston Martin Valkyrie ’21 unter den Luxusmarken, ein Hypercar mit einzigartiger Form, das die Aerodynamik der Formel 1 mit der Designsprache von Aston Martin verbindet. Die hohe Fahrzeugnase ist mit einem Unterbodenflügel ausgestattet und erzeugt durch Venturi-Tunnel unter der Karosserie einen hohen Abtrieb. Dazwischen befindet sich das tropfenförmige Cockpit, in dem Fahrer und Beifahrer in Formel-1-Manier mit den Füßen nach oben sitzen.

