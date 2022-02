Gran Turismo 7 – Realität vs virtuelle Strecke im Video

Dass die Gran Turismo-Serie jeher nach Realismus strebt, ist eigentlich nichts Neues. Mit jeder neuen Generation verschieben sich die Grenzen aber zunehmend, so auch in Gran Turismo 7, das in wenigen Tagen erscheint.

Hierzu zeigen Sony und Polyphony Digital ein neues Video, das auf dem Willow Springs International Raceway entstanden ist. Auf diesem Testgelände, das Tradition in der Gran Turismo-Serie hat, lässt man die Realität gegen das virtuelle Pendant antreten, mit erstaunlichen Ergebnissen.

Dazu hat man den professionellen Rennfahrer Dai Yoshihara ein Tesla Model 3 Performance an die Hand gegeben und Erfahrungen gesammelt, wie man eine der schnellsten und herausforderndsten Strecken in den USA bewältigt. Dies umfasste die idealen Fahrzeugmodifikationen, Rennlinien und auch Problemstellen.

Parallel dazu fährt der Gran Turismo-Fan, Steve Brown alias Super GT, einen modifizierten Tesla Model S und offenbart damit Einblicke aus einer virtuellen Perspektive in Gran Turismo 7, inkl. Side-by-Side-Vergleich und mehr. Dabei wird deutlich, dass Gran Turismo weitaus mehr als nur eine Simulation ist und mehr denn je authentische Eindrücke vermitteln kann.

Offiziell erscheint Gran Turismo 7 am 04. März 2022.