Gran Turismo 7 x Porsche – Teaser zur Kooperation

Wenn am 04. März Gran Turismo 7 erscheint, wird auch Porsche unter den Marken im Spiel vertreten sein. Einen ersten Teaser zur Kooperation gibt es allerdings schon heute.

Gran Turismo 7 und Porsche bieten dazu eine ganze Reihe von Boliden, darunter den 917 Living Legend, ein Konzept-Car mit einer V8 bi-turbo Engine und bis 1000 hp, der eine Hommage an das original 24 Stunden Le Mans-Winning Race Car darstellt.

Das Ziel für Gran Turismo 7 ist es, ein Spiel zu entwickeln, das alles aus den letzten 150 Jahren Auto- und Rennsportkultur vermittelt – unabhängig davon, ob man sein ganzes Leben schon Fan war oder die Faszination Auto zum ersten Mal entdeckt. Features wie Tuning, wechselnde Wetterbedingungen, ein verbesserter Livery-Editor und viele weitere Inhalte sollen das Herz eines jeden Fans höher schlagen lassen.

Kritik im Vorfeld

Die Freude an Gran Turismo 7 wird für PS5 User allerdings durch kürzliche Aussagen gedämpft, das sich offenbar nur in den Ladezeiten von der PS4-Version unterscheiden wird, was das Qualitätsniveau betrifft. Auch Raytracing wird nur eingeschränkt auf PS5 verfügbar sein.

Was die Next-Gen Version von Gran Turismo 7, das eigentlich ja nur für PS5 erscheinen sollen, dann so besonders ausmacht, muss man wohl abwarten.

Bislang rechtfertigt man sich damit, dass Rennspiele besonders skalierbar auf jeder Plattformen seien, andere glauben aber, dass echte Next-Gen dadurch ausgebremst werden. Das wird man dann am 04. März erfahren.