Gran Turismo 7 – PS4 & PS5 Version qualitativ gleichauf, sagt Polyphony

Dass Gran Turismo 7 auch für PlayStation 4 erscheint, lässt den ein oder anderen bereits nervös werden. Sind die Hoffnungen auf einen puren Next-Gen Titel damit doch umgehend begraben worden.

Polyphony Digital widerspricht dem und sichert auf beiden Plattformen das gleiche Qualitätsniveau zu. So zumindest die Einschätzung von Serienschöpfer Kazunori Yamauchi, der den einzigen Unterschied in Ladezeiten auf beiden Plattformen ausmachen will.

Gegenüber GT Planet sagte Yamauchi, dass insbesondere Rennspiele dafür geeignet seien, um sie auf der jeweiligen Plattformen zu skalieren.

„In einem Rennspiel kann man den Detailgrad anpassen. Technisch gesehen ist es ein sehr skalierbares Spiel in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Framerate und alles andere. Wir haben festgestellt, dass wir eine PS4-Version und eine PS5-Version erstellen konnten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Deshalb haben wir uns entschieden, beides gleichzeitig zu machen. […] Lediglich die Ladezeit zwischen PS4 und PS5 ist so unterschiedlich, dass es ein völlig anderes Erlebnis ist. Das ist einfach etwas, das zwischen den beiden unvermeidlich ist.“ GT Planet

Mit dieser Meinung dürfte Yamauchi allerdings ziemlich alleine dastehen, wie nun schon mehrfach aus Industriekreisen bezweifelt wurde.

Echte Next-Gen Games werden zurückgehalten

Erst kürzlich hatte sich Compulsion Games dazu geäußert, wonach Cross-Gen Entwicklungen die Möglichkeiten von Next-Gen Games zurückhalten. Das mag vielleicht bedeuten, dass die PS5 und PS4 Version von Gran Turismo 7 qualitativ gleichwertig sind, allerdings stellt sich dann die Frage, ob aus der PS5-Version nicht doch mehr rauszuholen gewesen wäre oder man sich einfach mit dem zufrieden gab, als man eine Parität erreicht hat?

Und ob die beiden Versionen tatsächlich qualitativ gleichwertig sind, kann man im Grunde schon jetzt wiederlegen, denn Raytracing zum Beispiel wird es auf der PS4 nicht geben. Das ist definitiv ein qualitativer Unterschied, den man einst noch als generationsdefinierend angesehen hat. So schnell kann man seine früheren Ansichten halt auch über Bord werfen.

Gran Turismo 7 erscheint am 04. März 2022.