THQ Nordic 10th Anniversary Showcase ab 21 Uhr im Livestream

Zum 10-jährigen Jubiläum des Publishers THQ Nordic veranstaltet man heute einen digitalen Showcase, der auch einige Premieren umfasst.

Wie THQ Nordic vorab verrät, wird man auf dem Event sechs neue Spiele enthüllen, die sich derzeit in Entwicklung befinden, darunter die Rückkehr eines „legendären Franchise„, wie es in der Ankündigung heißt. Spekulationen gehen dabei in Richtung eines neuen TimeSplitters-Spiel. Aber auch sonst hat THQ Nordic ein beeindruckendes Portfolio aufzuweisen, das die ein oder andere Lieblingsmarke umfasst.

Moderiert wird die Show vom The Game Awards Host Geoff Keighley, der mit den Entwicklern ein wenig über die Projekte plaudern wird.

THQ Nordic Showcase September 2021

Wann : 17. September um 21 Uhr

: 17. September um 21 Uhr Wo: Youtube, Twitch, hier bei uns im Livestream

Alle Highights und Ankündigungen vom THQ Nordic 10th Anniversary Showcase gibt es im Anschluss dann hier bei uns.