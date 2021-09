Destroy All Humans! 2: Reprobed offiziell angekündigt

Dem vorherigen Leak folgt heute die Ankündigung von Destroy All Humans! 2: Reprobed, das THQ Nordic im Rahmen ihres 10th Anniversary Showcase angekündigt hat.

Destroy All Humans 2! bringt den unverwechselbaren und außerordentlichen humorvollen außerirdischen Agenten vom Planeten Furon zurück, der mit einem neuen Auftrag auf die Erde kommt. Diesmal landet er mitten in den aufregenden 60er-Jahren und damit im Kalten Krieg. Crypto-137 legt sich dabei nicht nur mit den Geheimagenten der USA, sondern gleich auch mit den sowjetischen Streitkräften an. Mit neuen Waffen und PSI-Kräften müsst ihr einmal mehr versuchen, die ahnungslosen Erdlinge von ihrem sinnlosen Widerstand abzubringen.

Von offizieller Seite heißt es außerdem:

„Nehmt Rache am KGB dafür, dass er euer Mutterschiff in die Luft gesprengt hat. Verkleidet euch als Mensch und lest ihre Gedanken, um Informationen zu erhalten und ihre Gesellschaft zu infiltrieren. Verursacht mit eurem UFO überall auf dem Planeten eine großflächige Zerstörung.“

Destroy All Humans! 2: Reprobed wurde erneut mit einem spektakulärem Trailer enthüllt, in dem man einen weiteren Song von Rammstein zweckentfremdet. Der Titel ist erneut ein vollständiges Remake des Originalspiels, mit neuen Features, während das Spiel von Grund auf Basis der Unreal Engine 4-Grafik entsteht.

Destroy All Humans! 2: Reprobed erscheint ausschließlich für die Next-Gen Konsolen und den PC. Weitere Details folgen in Kürze!