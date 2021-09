Outcast 2: A New Beginning für Next-Gen Konsolen enthüllt

THQ Nordic hat mit Outcast 2: A New Beginning eine Fortsetzung des legendären Franchise angekündigt, das für PS5, Xbox Series und den PC erscheint.

20 Jahre nach dem ursprünglichen Action-Adventure-Hit Outcast, das als Pionier des Genres nichtlinearer Open-World-Spiele angesehen wird, kehrt Cutter Slade in dieser lang erwarteten Fortsetzung in die spektakuläre Alien-Welt von Adelpha zurück. Auferstanden von den allmächtigen Yods, ist er zurückgekehrt und findet die Talaner versklavt, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt und seine eigene Vergangenheit mit den einfallenden Roboterkräften verflochten. Es liegt nun an ihm, auf eine neue Mission zu gehen und den Planeten erneut zu retten.

Das ursprüngliche Team hinter dem ursprünglichen Outcast hat sich für Outcast 2: A New Beginning wieder vereint, um diese faszinierende Welt voller gefährlicher Kreaturen und Heimat des Talan-Volkes zu erschaffen – einer alten Kultur, deren Schicksal seit den Ereignissen des ersten Spiels untrennbar mit der Erde verbunden ist. Ihr spielt zwar erneut als Cutter Slade, Ex-Navy SEAL, mit dem gleichen trockenen Witz, den er in den 90er Jahren hatte – jedoch hat sich die Welt um ihn herum verändert und wird er schließlich auch.

Wann Outcast 2: A New Beginning erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.