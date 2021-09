Destroy All Humans! 2: Reprobed erneut für PS5 geleakt

Bereits durch eine Bundesförderung wurde bekannt, dass THQ Nordic an einem Remake von Destroy All Humans! 2 arbeitet. Dieses wurde jetzt erneut als Destroy All Humans! 2: Reprobed für PS5 geleakt.

Der Leak kam in dem Fall vom offizielle PlayStation Kanal auf Twitter, offenbar aber zu früh, denn inzwischen wurde der Tweet gelöscht. Fürs Internet allerdings zu langsam, das bekanntermaßen nie vergisst. Zumindest der Teaser ist weiterhin auffindbar.

Interessanterweise wird das Remake von Sony nur für PlayStation 5 erwähnt und nicht für PS4. Dabei ist davon auszugehen, dass THQ den Titel wieder für sämtliche Plattformen veröffentlichen wird.

Im damaligen Leak war außerdem zu lesen:

„Project Cattleprod 2 (Destroy All Humans! 2) ist ein Action-Abenteuerspiel in einer offenen Welt. Der Spieler steuert einen Avatar der verschiedene Waffen und Psi-Kräfte einsetzen kann, um Gegner zu bekämpfen oder sie für seine Zwecke zu beeinflussen. Im Rahmen der Missionen muss der Spieler verschiedene Aufgaben erfüllen. Dies erfolgt sowohl durch das aktive Bekämpfen von Gegnern, als auch durch sogenannte Stealth-Missions, in denen es darauf ankommt, nicht entdeckt zu werden. Neben der humorvollen und überdrehten Geschichte mit Bezügen zu zeitgenössischer Popkultur und satirischer Gesellschaftskritik sind abwechslungsreicher Kampf und aufwändig inszenierte Zerstörung von Gebäuden wesentlicher Teil des Spielspaßes.“

Ab in die 60er Jahre

Destroy All Humans 2! erschien damals für PlayStation 2 und brachte den unverwechselbaren und außerordentlichen humorvollen außerirdischen Agenten vom Planeten Furon zurück, der mit einem neuen Auftrag auf die Erde kommt. Diesmal landet er mitten in den aufregenden 60er-Jahren und damit im Kalten Krieg. Crypto-137 legt sich dabei nicht nur mit den Geheimagenten der USA, sondern gleich auch mit den sowjetischen Streitkräften an. Mit neuen Waffen und PSI-Kräften müsst ihr einmal mehr versuchen, die ahnungslosen Erdlinge von ihrem sinnlosen Widerstand abzubringen.

Die Ankündigung von Destroy All Humans! 2: Reprobed wird in Kürze erwartet.