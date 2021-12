GRID: Legends – Keine Mikrotransaktionen, dafür Seasons geplant

GRID Legends ist der erste Ableger der Serie, der gemeinsam unter Codemasters und EA erscheint. Befürchtungen, auch diese Serie würde damit zu einer weiteren Melkkuh des Publishers, räumt man jedoch schnell aus.

Im Rahmen der aktuellen Previews, samt Entwickler-Livestream und anschließender Q&A Session, unter anderem mit Creative Director Chris Smith, bestätigte man, dass es keinerlei Mikrotransaktionen in GRID Legends geben wird. Stattdessen verfolgt man auch hier das Konzept der Season, so dass man sich stetig auf neue Inhalte freuen kann, sowohl kostenlos, wie auch Premium-DLCs.

Das dürfte vor allem aber eine Entscheidung von Codemasters gewesen sein, die trotz der Übernahme durch EA die volle Kontroller über ihre Marken haben.

Die aktuellen Pläne für GRID Legends sehen zunächst einen 12-monatigen Support vor, aufgeteilt in vier Seasons, die kurz nach dem Release starten. Dazu gehören neue Story-Pfade entlang der „Driven to Glory„-Kampagne, neue Strecken, neue Modi und vieles mehr. Nähere Details dazu wird man zeitnahe bekanntgeben.

Ebenfalls bestätigt wurden wöchentliche und monatliche Challenges mit Belohnungen, plus einige Extras für Season Pass Besitzer. Kein gänzlich neues Konzept, den Verzicht auf Mikrotransaktionen dürften viele aber begrüßen.

Eindrücke zu GRID Legends gibt es noch einmal in unserer Preview, wo es unter anderem heißt:

„Das letzte GRID-Spiel ist jetzt zwar noch nicht so lange her, den Sprung, den man mit GRID Legends hinlegt, wirkt aber umso gewaltiger. Endlich ein paar frische Ideen im Racing-Genre, besonders das mit der dazulernenden KI macht einen signifikanten Unterschied aus. Aber auch in Sachen Auswahl (Fahrzeuge, Events, Creator) wird man lange seine Freude an GRID Legends haben. Die Anspiel-Session hat jedenfalls überzeugt, so dass die finale Version gar nicht schnell genug erscheinen kann.“

PlayFront