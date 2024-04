Grounded: Xbox-Titel für PS5 erschienen und direkt ein Hit

Insbesondere der kooperative Part wird immer wieder betont, in dem sich Spieler mit bis zu drei Freunden zusammentun können, die geteilten Welten weiterspielen oder alles dafür machen müssen, um gegen eigentlich simple Feinde zu überleben, wenn man nicht gerade so klein wäre.

„Ich habe in letzter Zeit mit ein paar Freunden viele Stunden in dieses Spiel investiert. Ich muss sagen, es ist eines der besten Survival-Spiele, die ich gespielt habe.“

In „Grounded“ ist die Welt ein großer, schöner und gefährlicher Ort, in der die Spieler auf die Größe einer Ameise geschrumpft wurden. Diese müssen gemeinsam in einem kooperativen Survival-Abenteuer überleben und sich gegen die Horden von Rieseninsekten durchsetzen und die Gefahren des Gartens überleben. So entdecken Spieler die Geheimnisse und finden heraus, warum sie so klein geworden sind, wer dahintersteckt und sie da wieder herauskommen.

