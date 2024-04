PS5 Pro mit Ultra Boost-Mode, Sony gibt sich aber auch mit weniger zufrieden

Wer einfach nur die Stabilität eines Spiels verbessert, in dem er die Framerate optimiert, darf das ‚PS5 Pro Enhanced‘-Label nicht nutzen, ebenso keine Spiele, die eine variable Auflösung verwenden, ohne die maximale Auflösung zu erreichen. Eine variable Auflösung von 1440p–2160p auf 1800p–2160p-Variable wäre dann keine wirkliche Verbesserung. Der Ultra-Boost-Mode soll dafür Spielen helfen, die zum Beispiel VRR verwenden und somit noch höhere Framerates erreichen, während variable Auflösungen noch höhere Auflösungen erreichen. Insgesamt können sich Entwickler so wohl zwischen erweiterten Grafik-Features entscheiden oder einfach stabilere Spiele.

Das Label wird aber auch in anderen Szenarien vergeben, etwa für 30fps Games, die eine höhere Zielauflösung anstreben. Das könnte laut den Quellen von The Verge 1080p und 1440p bei 30 Bildern pro Sekunde und auf der PS5 Pro mit derselben Bildrate zwischen 1280p und 2160p sein. Ebenfalls möglich wäre eine fixe 1440p auf 2160p Auflösung auf der PS5 Pro. Generell berechtigt die Nutzung von Raytracing-Effekten zum ‚PS5 Pro Enhanced‘-Label, ohne weitere Verbesserungen bei der Auflösung oder Framerate vorzunehmen. Davon könnten Spiele profitieren, die ohnehin schon Raytracing verwenden.

What do you think?