PS5 Pro: Exklusiver Display-Mode & Raytraced Audio an Bord

Voraussetzung in dem Fall ist allerdings ein 3D Audio-Setup, das die besten Ergebnisse durch native, real vorhandene Lautsprecher liefert oder entsprechend gute Kopfhörer, die aktiv Spatial-Audio, 3D Sound, Dolby Atmos etc. unterstützen. Einen aufschlussreichen Beitrag zu Raytracing-Audio hat Ubisoft vor einiger Zeit veröffentlicht.

„Das Audio reagiert auf die Umgebung und gibt diese Informationen in diesem Fall auch an den Zuschauer weiter, damit dieser erfährt, dass dies eine gefährliche Situation ist. Man kann sich vorstellen, wie das in einem weit geöffneten Bereich oder in einem dichten Dschungel klingen mag.“

Ein weiterer Punkt wird wohl Raytracing-Audio in der PS5 Pro sein, das seit Jahren in einigen Spielen und Engines genutzt wird. Zwar hat die PS5 Pro bereits eine hardware-basierte 3D Audio-Lösung, die seit dem letzten Jahr auch natives Dolby Atmos unterstützt, durch Raytracing-Audio kann diese jedoch weiter verfeinert werden.

Obwohl die PS5 Pro weiterhin nicht angekündigt ist, gelangen immer mehr Details zum Mid-Gen Refresh in Umlauf. Damit zeichnet sich ein klareres Bild, was Sony mit der PS5 Pro beabsichtigt.

