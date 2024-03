The Bridge Curse 2: Taiwanischer Horror für 2024 angekündigt

PQube Games hat die Veröffentlichung von „The Bridge Curse 2: The Extrication“ auf PS5, Xbox Series X|S und dem PC bestätigt. Der Titel setzt auf eine taiwanische Horror-Folklore und erscheint noch in diesem Jahr.

Die Spieler schlüpfen in „The Bridge Curse 2“ in die Rollen von vier verschiedenen Charakteren, während sie schrecklichen Geistern ausweichen oder sich ihnen stellen müssen, knifflige Rätsel lösen und eine finstere Verschwörung aufdecken.

In den gruseligen Hallen der Wen-Hua-Universität, die für ihre unheimlichen Geistergeschichten in ganz Taiwan bekannt ist, schmiedet der Filmclub der Universität einen Plan zur Rekrutierung neuer Mitglieder. Eine mutige Gruppe von Studenten orchestriert den „Karneval des Grauens“ im berüchtigten Spukgebäude „Da Ren“. Um für ihren geplanten viralen Horrorfilm ein jahrzehntealtes Campus-Rätsel wieder aufleben zu lassen, stürzen sie sich in die Tiefen der Nacht. Doch während ihre Kameras durch die Schatten rollen, verschwimmt die Grenze zwischen Fiktion und Realität und unerklärliche Ereignisse beginnen sich zu entfalten.

Hier treffen die Spieler auf Sue Lian, eine entschlossene Nachrichtenreporterin, die versucht, einen exklusiven Einblick in die mysteriösen Ereignisse zu erhalten, und drei Universitätsstudenten, die in ihrem eigenen, nicht enden wollenden Albtraum gefangen sind. Dabei treffen sie auf einzigartige und unvergessliche Persönlichkeiten, angefangen beim unglaublich bizarren „Sergeant Huang“, bis hin zur gruselig finsteren Präsenz der ‚Mad Ballerina‘.

Gleichzeitig erfahren Spieler die eindringliche Schönheit von „Wen Hua“, einer vollständig realisierten taiwanesischen Universität. Sie durchqueren verwinkelte Korridore mit hallenden Schritten und navigieren durch ein Labyrinth von Räumen, während sie versuchen, einen Weg aus einem unerbittlichen Albtraum zu finden. In der Umgebung lassen sich wichtige Hinweise und Gegenständen finden, die den Schlüssel zu den Geheimnissen von Wen Hua darstellen. Jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte und enthält verborgene Wahrheiten, die direkt unter der Oberfläche liegen.

In den düsteren Hallen der Universität lauern jedoch auch furchterregende Geister. Spieler können die Akademieumgebungen nutzen, um Wege zu finden, ihre Verfolger abzuschütteln oder sich an ihnen vorbeizuschleichen. Wenn alles andere fehlschlägt, lassen sich Phantomjäger mittels einer Laterne gerade so abschütteln, um fliehen zu können.