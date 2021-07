GTA Online: Los Santos Tuners bringt euch in die Underground-Szene

Rockstar Games hat ein umfangreiches Content-Update für GTA Online angekündigt, das euch mit den Los Santos Tuners in die Underground-Szene bringt.

Ab dem 20. Juli steht euch die Underground-Autoszene von Los Santos in GTA Online: Los Santos Tuners mit röhrenden Motoren zur Verfügung. Neben einer Menge actiongeladener Tuner-Missionen und Rennen erwartet euch mit dem LS Car Meet auch ein brandneuer Treffpunkt, an dem ihr euch zusammen mit eurem persönlichen Fahrzeug unter andere Autofans mischen könnt, um Rennen zu fahren, getunte Meisterwerke zu präsentieren oder Kontakte zu zwielichtigen Geschäftspartnern zu knüpfen, die fähige Fahrer und den schnellen Weg zu Geld suchen.

Members des LS Car Meet können sich zudem auf einige Privilegien freuen, etwa die Teilnahme an abwechselnden Preisfahrzeug-Herausforderungen, um besondere Preisfahrzeuge zu gewinnen. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu einigen besonderen Läden und Features wie dem Merch-Shop, dem Tattoo-Studio und dem Tuningbereich, in dem ihr eure Fähigkeiten als Schrauber vor fachkundigem Publikum unter Beweis stellen könnt. Höherrangige Mitglieder können auch eine private Übernahme starten und das Car Meet samt der Farbe der Lichter und Banner ganz nach ihrem Geschmack dekorieren.

Neue Fahrzeuge und mehr

Natürlich versorgt dieses Update für GTA Online auch alle Autohändler in Los Santos mit einer ganz neuen Kollektion frischer Fahrzeuge – von importierten Tuner-Autos von Annis, Dinka, Übermacht und anderen bis hin zu den ehrlichen Muscle-Cars von Vapid, die die Amerikaner so sehr in ihr Herz geschlossen haben. Insgesamt wird es im Laufe des Sommers 17 neue Fahrzeuge geben, zehn davon direkt zur Veröffentlichung am 20. Juli.

Wer schon vor der Veröffentlichung des Los Santos Car Meet GTA Online spielt, bekommt zudem die Möglichkeit, einige besondere Belohnungen abzustauben, darunter das das Los-Santos-Customs-T-Shirt.

Weitere Infos zu Los Santos Tuner, inkl. einem Blick unter die Haube der neuen Raub-Missionen, in denen eure Fahrkünste ultimativ auf die Probe gestellt werden, wird man in den kommenden Wochen enthüllen.

Ergänzende Infos zu GTA Online: Los Santos Tuners gibt es ergänzend auf dem Rockstar Newswire.