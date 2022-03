Guilty Gear – Strive – Finaler Season Pass Charakter Testament enthüllt

Arc System Works hat den finalen Season Pass Charakter für Guilty Gear – Strive – enthüllt, mit dem Testament noch in diesem März zum Roster hinzustößt. Außerdem wird damit eine neue Stage und ein neuer Spielmodus hinzugefügt.

„Another Story“ ist der letzte neue Inhalt im Season Pass 1, der Ende April veröffentlicht und eine alternative Perspektive auf die Hintergrundgeschichte des Spiels zeigt, wobei viele Charaktere hervorgehoben werden, die in der Hauptgeschichte nicht zu sehen waren.

Testament war einst ein Mensch, bevor es chirurgisch in ein Zahnrad umgewandelt wurde. Unter der Kontrolle des Konklaves arbeiteten sie daran, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Nach den Ereignissen des Second Holy Order Selection Tournament gewannen sie allerdings auch ihr Selbstbewusstsein zurück, sie fühlten sich schuldig und versteckten sich im Wald der Dämonen, bevor sie beschlossen, die Halb-Gear-Dizzy vor den Menschen zu schützen, die sie verfolgten. Obwohl dies als ein Weg begann, um für ihre Sünden zu büßen, brachte es am Ende ihre menschliche Sensibilität zurück.

Neue Stage und Spielmodi

Neben Testament kann man sich zusätzlich auf die neue Stage White House Reborn freuen, die eine Residenz des Präsidenten der Vereinigten Staaten repräsentiert und als Schlüsselbühne im Story-Modus dient. Diese erleidet während der Ereignisse der Geschichte große Schäden und befindet sich derzeit im Wiederaufbau, wird aber bereits in seine Position als Regierungszentrum zurückversetzt.

Abschließend kann man sich auf den neuen Spielmodus „Digital Figure“ freuen, der ebenfalls kostenlos sein wird. Darin lassen sich Charaktere, Möbel, Effekte und mehr frei positionieren, um originelle Szenen zu erstellen. Auch Gesichtsausdrücke und Posen jedes Charakters können angepasst werden, ebenso der Kamerawinkel und Filter, die anschließend online mit anderen Spielern geteilt werden können.

Die finalen Inhalte des Season Pass 1 sind ab dem 28. März verfügbar.