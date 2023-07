GYLT – Stadia-Hit jetzt für PS5 erhältlich

GYLT spielt in einer unheimlichen und melancholischen Welt mit einer gruseligen Geschichte, die Fantasie und Realität zu einem surrealen Ort vermischt und an dem Albträume wahr werden. Die Spieler verstecken sich vor schrecklichen Kreaturen oder entscheiden sich, sich ihnen zu stellen, während sie sich durch die Herausforderungen dieser bösen Welt kämpfen. Dabei begeben sie sich auf eine Reise, auf der sie sich ihren größten Ängsten stellen und mit den emotionalen Konsequenzen ihrer Handlungen konfrontiert werden.

GYLT handelt von der elfjährigen Sally, deren jüngere Cousine Emily verschwunden ist. Während alle anderen die Suche nach Emily aufgegeben haben, beschließt Sally, sie zu finden. Ihre Mission führt sie in eine wundersame und gefährliche Version ihrer eigenen Stadt. Aber was kann ein junges Mädchen gegen die Gefahren der Nacht ausrichten? Nun, mehr als man denkt.

What do you think?