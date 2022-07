Für Shane sind die Prüfungen sein Schicksal, aber Schicksal und Verlangen stimmen selten überein und in einer Welt, die zwischen geehrten Ingenieuren und verachteten Künstlern gespalten ist, findet sich Shane zerrissen wieder. Die Prüfungen und Ereignisse in Gideon, sowie eine unwahrscheinliche Romanze erzählen in Hazel Sky die bittersüße Geschichte von Liebe, Ehrgeiz und einer Gesellschaft am Rande von etwas Neuem.

In der Rolle des angehenden Ingenieurs Shane wird man hier auf eine weit entfernte Insel in der fliegenden Stadt Gideon geschickt und muss Prüfungen bestehen, um auch als Ingenieur zurückkehren zu können oder mit der Verbannung zu rechnen. Shane ist dabei mit Erin über Funk verbunden und schließt eine illegale Freundschaft – eine Freundschaft, die die Art und Weise verändern wird, wie Shane die Welt sieht.

