Helldivers 2 jetzt erhältlich und erfolgreicher als Palworld

„Das Einzigartige an der Story von Helldivers 2 ist, dass sie von der Community angetrieben wird. Die Planung dafür ist eine große Herausforderung – wir haben eine Vorstellung davon, was passieren wird, aber letztendlich können wir nicht kontrollieren, was die Spieler tun. Das finde ich als Spieler natürlich cool, als Game Writer ist das allerdings beängstigend. Was die Story betrifft, kann ich nur sagen, dass die Galaxie in ein paar Monaten ganz anders aussehen wird als heute.“

In Zukunft wird sich Helldivers 2 in Sachen Story weiterentwickeln, maßgeblich beeinflusst durch die Community, die irgendwann nicht mehr diesselbe sein wird, wie heute.

Im Nachfolger des Top-Down-Shooters aus dem Jahr 2015 kämpfen die Spieler in einem Squad von bis zu vier furchtlosen Helldivern gegen die Bedrohung durch außerirdische Invasoren. Aus der Third-Person-Perspektive nutzen die Helden der Zukunft eine Vielzahl von Waffen und taktischer Ausrüstung, um ihre Gegner zur Strecke zu bringen. Hier kommt ein innovatives Feature zum Einsatz, bei dem Arrowhead das Spiel in Echtzeit überwacht und in die Schlachten eingreifen kann.

Helldivers 2 ist der erste Titel unter Sony, der gleichzeitig für den PC und PS5 erscheint. Das scheint vor allem unter PC-Spielern für Begeisterung zu sorgen, denn der Shooter von Arrowhead Studios führt die derzeitigen Steam Top Seller-Charts an und rangiert bei den Verkäufen sogar über Palworld, das zuletzt einen Rekord nach dem anderen brach. Im PlayStation Store sieht es derzeit ähnlich erfolgreich aus und Helldivers 2 ist unter den Top 20 einer am meist erwarteten Titel der Woche.

