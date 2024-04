Helldivers 2: Neuer Warbond bringt in wenigen Tagen explosive Waffen und mehr

In Helldivers 2 ist aber auch schon jetzt einiges los. Erst vor wenigen Tagen haben die Entwickler mit einem Update an der Balance der Waffen und Gegner gefeilt. Dabei haben sie sogar heimlich zwei komplett neue Feind-Einheiten hinzugefügt. Durch das Live-Service-Modell gibt es immer etwas zu tun und wie es aussieht, bleiben die Spieler am Ball.

Der Warbond Demokratische Detonation wird ab dem 11. April in Helldivers 2 verfügbar sein. Es ist davon auszugehen, dass ihr zum Freischalten erneut 1000 Super Credits benötigt. Diese könnt ihr entweder erspielen oder mit Echtgeld kaufen. Zum Release waren ein kostenloser und ein „normaler“ Warbond im Spiel. Knapp einen Monat nach dem Launch wurde dann der erste neue Warbond bereitgestellt. Wiederum einen Monat später kommt jetzt der zweite. Ob Arrowhead diesem Rhythmus auch in Zukunft treu bleibt, ist aktuell nicht bekannt.

