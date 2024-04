Hellblade 2 wieder nur mit 30fps auf Xbox, Fans wundern sich über Begründung

Während einige die Begründung von Ninja Theory nachvollziehen können und die Xbox Series X und noch so jede seltsame Entscheidung verteidigen, ist die Kritik an den 30fps nicht zu übersehen. Einige Spieler sehen darin ein absolutes KO-Kriterium und werden Hellblade 2 direkt auf dem PC spielen. Andere meinen sarkastisch, dass, wenn Ninja Theory eine filmische Erfahrung bieten möchte, sie konsequenterweise die Framerate auf 24fps hätten festsetzen sollen.

Was Ninja Theory hier allerdings und aus meiner Sicht leichtfertig ausblendet, ist, dass Hellblade 2 kein Film, sondern ein Spiel ist und die Framerate das allgemeine Spielgefühl bestimmt. 60fps machen sich durchaus bemerkbar, auch wenn Ninja Theory in diesem Fall auf das ohnehin langsame Gameplay verweist, womit die niedrige Framerate kompensiert werden soll. Angeblich sollen die 30fps daher auch nicht großartig stören, wobei das Magazin selbst einige Zweifel daran hat, dass diese Entscheidung jeden Fan glücklich machen wird. Und mit dieser Vermutung liegen sie gar nicht mal so verkehrt.

