Hideo Kojima: Connecting World-Doku startet nächste Woche auf Disney+

Das kürzlich angekündigte Spionage-Game Physint schlägt in die gleiche Kerbe, greift als Schwerpunkt aber den nahtlosen Übergang zwischen Spiel und Film auf, der hier nicht mehr erkennbar sein soll. Der Release von Physint wird allerdings erst in der PS6-Generation erwartet.

Connecting Worlds ist eines der zentralen Themen in Kojimas Death Stranding, bei dem es um die Verbundenheit der Spieler geht, um geteilte Welten und wie man so oft schwierige Hürden überwindet. Death Stranding gehört mit dieser Thematik zu den eher anspruchsvolleren Videospielen, das so gut bei den Spielern ankam, dass man sich im nächsten Jahr auf Death Stranding 2 freuen kann.

Hideo Kojima: Connecting Worlds will premiere February 23 on @DisneyPlus This documentary details Hideo’s life and creative process. pic.twitter.com/MKrBeKfjqM

Hideo Kojima ist derzeit mit mehreren Spiele-Projekten beschäftigt, darunter Death Stranding 2 , OG und Physint. Wie die Entwickler-Legende seine Ideen aufgreift und erschafft, kann man in der nächsten Woche in der neuen Doku ‚Hideo Kojima: Connecting World‘ auf Disney+ erfahren.

