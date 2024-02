Stellar Blade & Rise of the Ronin: Strenge Ratings sorgen für Diskussionen

Das südkoreanische Rating-Board sorgt derzeit mit zwei aktuellen Alterseinstufungen für Stellar Blade und Rise of the Ronin für Diskussionen. Einem Spiel wurde die Freigabe sogar verweigert.

Im Fall von Stellar Blade wurde der Titel mit einem R18+ versehen, also nur für erwachsene Spieler. Hintergrund ist die exzessive Darstellung von Nacktheit und Gewalt, obwohl dem Entwickler dies absolut bewusst war und das hohe Rating somit riskiert hat.

In einem früheren Interview mit GamesRadar sagte Hyung-Tae Kim, CEO von Shift Up, dass der Körper und das Aussehen der Protagonisten bewusst so gestaltet wurde, um sie verführerisch und attraktiv aussehen zu lassen.

„Ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel spiele, würde ich gerne jemanden sehen, der besser aussieht als ich“, so Kim. Ich möchte nichts Normales sehen; ich möchte etwas Idealeres sehen. Ich denke, das ist in einer Form der Unterhaltung sehr wichtig. Es handelt sich schließlich um Unterhaltung für Erwachsene.“

Hierzulande wird ein ähnlich strenges Rating in den kommenden Wochen erwartet, das wohl auf eine PEGI 18-Einstufung hinauslaufen wird. Stellar Blade erscheint am 26. April 2024.

Rise of the Ronin Freigabe verweigert

Das Action-RPG Rise of the Ronin von Team Ninja trifft es sogar noch härter, dem die Freigabe in Südkorea komplett verweigert wurde. Hier sind es vermutlich politische Gründe oder ein Kommentar des Game Director Fumihiko Yasuda, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Sony selbst wollte sich nicht weiter dazu äußern, die lediglich bestätigen, dass Rise of the Ronin dort in keiner Form erhältlich sein wird.

In einer möglichen Erklärung des Magazins Ruliweb führt man die Entscheidung auf eine der Schlüsselfiguren der Meiji-Restauration zurück, die „den ideologischen Grundstein für das japanische Rechte Lager gelegt hat, wie etwa die Theorie von Jeonghan und des Großen Ostens den gemeinsamen Wohlstand in Asien.“

In Rise of the Ronin findet die Existenz von Yoshida Shoin und Ryoma Sakamoto eine Erwähnung, die je nach Wahl ein Ronin ist. Laut einer möglichen Überlieferung bilden diese eine Fraktion und kämpfen gemeinsam oder stehen sich gegenüberstehen. Game Director Fumihiko Yasuda Yoshida Shoin soll diesen japanischen Gelehrten mit Sokrates verglichen haben.

In weiteren Kommentaren zu dieser Entscheidung wirft man Team Ninja vor, diesen politischen Aspekt möglicherweise zu schnell und leichtfertig in das Spiel integriert zu haben, mit entsprechenden Konsequenzen.

In westlichen Regionen wird ein regulärer Release von Rise of the Ronin erwartet, der für den 22. März 2024 angesetzt ist.