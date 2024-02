2K Games stellt mit einem neuen Trailer den WrestleMania-Showcase Mode in WWE 2K24 vor, der Highlight-Matches aus mehreren Jahrzehnten umfasst.

Das Thema in diesem Jahr ist „Forty Years of WrestleMania“ und umfasst Matches bis zu WrestleMania 39. Highlights sind unter anderem die Matches zwischen Hulk Hogan vs Andre the Giant (Wrestlemania 3), The Undertaker vs Shawn Michaels (WrestleMania 25) oder Roman Reigns vs Cody Rhodes (WrestleMania 39).

WWE 2K24 erscheint am 08. März 2024.