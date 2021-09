Hitman 3: Season of Gluttony – Roadmap im Trailer

IO Interactive stellt heute die Roadmap der Season of Gluttony (Völlerei) in HITMAN 3 vor, die heute an den Start geht.

Erneut erwarten auch damit neue Aufträge, Items, Ziele, Elusives Targets und vieles mehr, die rund um das Thema Völlerei aufgebaut sind. Dazu gehört ein brandneuer Suit, eine Schrotflinte, sowie die Rückkehr des The Procurers in Dartmore, der zwischen dem 03. und 23. September als Elusive Target gejagt werden kann.

„Zwei weit gereiste Individuen haben sich in Dartmoor wiedergefunden. Die Beschaffungsstellen haben jeweils einzigartige Talente; einer ist ein berühmter Koch hinter einer der innovativsten Küchen der Welt. Der andere ist ein Einbalsamierer. Zusammen haben sie eine ungewöhnliche Verbindung geschmiedet und sich einige mächtige Feinde gemacht,“ heißt es.

Ab dem 09. September kann die Location Bangkok zudem kostenlos ausprobiert werden. Das Luxushotel und Spa ist mit einem eigenen Restaurant ausgestattet und somit perfekt für die neue Saison geeignet. Weitere Details zur neuen Season gibt es auf der offiziellen Seite.

Season Highlights

The Procurers: Dartmoor Elusive Target

Location Rotation: Bangkok

Featured Contracts

The Food Critic: Bangkok Elusive Target

Featured Contracts from the Hitman Community

Bon Appétit!