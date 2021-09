SnowRunner – Year 2 & Season Pass vorgestellt

Saber Interactive startet in das Year 2 von SnowRunner mit einem brandneuen Season Pass und jeder Menge neuen Inhalten.

In echter SnowRunner-Manier verspricht der Year 2 Pass wieder neue und aufregende Inhalte, die über 4 Saisons verteilt sind. Von neuen Fahrzeugen, über neue Regionen, bis hin zu neuen Aktivitäten bietet der SnowRunner Year 2 Pass alles, was sich echte Schwerlast-Trucker erträumen.

Jede neue Content-Phase umfasst dazu auch wieder kostenlose Inhalte und Features für alle SnowRunner, wie Cosmetics, New Game+, einem atemberaubenden Immersive-Modus und nicht zuletzt Crossplay zwischen allen Plattformen.

Der Schnee taut ab

Los geht es am 09. September mit einer neuen Summer Region. Season 5: Build & Dispatch ist die erste der vier geplanten Seasons im Year 2 Pass, die zwei neue Sommerkarten in einer neuen Region einführt: Rostov Oblast. Diese hügelartigen Karten mit leichten Steigungen beherbergen eine der Industriehochburgen Südrusslands und werden zum Spielplatz an Bord von zwei neuen TATRA-Fahrzeugen.

Restauriert und baut dazu eine TATRA-Fabrik um, um zwei leistungsstarke 8-Räder, den TATRA FORCE und TATRA PHOENIX, mit ihren charakteristischen anpassungsfähigen Achsen freizuschalten. Saison 5 bringt allen Spielern außerdem eine Vielzahl von Fahrzeugen mit sich, sowie neue Skins und Decals.

Was der Year 2 Pass sonst so verspricht, erfährt man im nachfolgenden Trailer.