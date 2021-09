HITMAN III – Season of Envy gestartet, könnt ihr dem Neid widerstehen?

IO Interactive hat die Season of Envy in HITMAN III gestartet, die sich diesmal um die Sünde: Neid dreht. Damit neigt sich die DLC-Serie auch schon fast ihrem Ende zu.

Mit einem rivalisierenden Attentäter muss 47 diesmal schneller sein, um zu beweisen, dass er der Beste ist. Tretet dazu gegen euren Rivalen an, um Ziele in Mendoza zu erobern, bevor es euer gegenüber tut. Als Belohnung winken diesmal der Odium Suit, Cat’s Claw und das Jaeger 7 Green Eye Scharfschützengewehr.

Die Season of Envy hat allerdings noch mehr zu bieten, darunter ein neues Elusive Target in Dubai, wo ihr den perfekten Betrüger ausfindig machen müsst, der alles tun wird, um die soziale Leiter zu erklimmen.

Zusätzlich warten neue Featured Contracts, die Ducky Sniper als Bonus, das Elusive Target The Bookkeeper und der Rave On Suit in dieser Season auf euch. Einen Überblick über die neuen Inhalte liefert die folgende Grafik:

Abschließend ist diesmal die Location in Colorado für alle Besitzer des Free Pack verfügbar. Mit seinen felsigen Bergen als Kulisse ist dieser feindliche Ort eine Front für ein Miliz-Trainingslager, das nur die Besten unter euch bestehen können.

Die finale Seven Deadly Sins Kampagne folgt dann am 26. Oktober, mit der der aktive Support für HITMAN III dann auch vollständig endet. Die vollständigen Patch Notes zur aktuellen Season gibt es unter diesem Link.