HITMAN III: Seven Deadly Sins-Erweiterung angekündigt

Neben der üblichen und monatlichen Roadmap hat IO Interactive heute die Seven Deadly Sins-Erweiterung für HITMAN III angekündigt, die noch in diesem März erhältlich sein wird.

HITMAN III: Seven Deadly Sins ist eine neue 7-teilige Premium-Erweiterung, welche die Spieler tief in die Gedanken von Agent 47 einführt. Mit neuen Spielmöglichkeiten, visuell unterschiedlichen Contracts und einzigartigen Belohnungen zum Thema Sünde wird HITMAN III: Seven Deadly Sins die Erwartungen untergraben und die Spieler herausfordern, sich jeder der sieben Sünden zu widersetzen.

HITMAN III: Seven Deadly Sins erscheint in sieben DLC-Paketen, die sich jeweils auf eine andere Sünde konzentrieren, einschließlich einem passendem Suit und Item, das im gesamten Spiel verwendet werden kann. Einige Gegenstände haben möglicherweise auch einzigartige Eigenschaften, die euch an die Sünde erinnern, von der sie inspiriert sind, heißt es.

Seasons statt Roadmap

Der Schwerpunkt von Akt 1: Gier, der am 30. März erscheint, liegt auf einer neuen Escalation namens The Greed Enumeration, mit der man bestimmte Items zwischen den drei Stufen übertragen kann. Wird man sich der Gier hingeben? Dieses Kapitel enthält außerdem den Rapacious Suit und zwei Items zum Thema Sünde – die gierige kleine Münze und den Teufelsstock.

Mit dem neuen DLC wendet man sich auch von der monatlichen Roadmap ab, wird parallel dazu aber immer wieder neue Live-Inhalte veröffentlichen. Eine Season dauert dazu immer zwischen 4 und 6 Wochen, bevor man sich der nächsten Sünde widmet. Nähere Details zur eigentlich April-Roadmap folgen gegen Mitte April.

Der Preis pro DLC-Pack liegt bei 4,99 EUR oder im Paket für 29,99 EUR.