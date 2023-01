HITMAN: World of Assassination mit großer Änderung angekündigt

Am Ende ist es für alle Spieler nicht nur einfacher und simpler zu verstehen, sondern wird es auch durch die zahlreichen Inhalte deutlich günstiger. Diese Änderungen werden auch im Hinblick auf den Freelancer-Spielmodus vorgenommen, in dem der einfache Zugriff auf alle Locations in der World of Assassination von größter Bedeutung ist, um seinen Spielspaß zu maximieren.

„Wir gehen diese Veränderungen kompromisslos an. Wir möchten absolut sicherstellen, dass die Erfahrung, die World of Assassination zu betreten oder zu genießen, einfach und unkompliziert ist. Wir glauben, dass die Änderungen dies erreichen werden. Für bestehende Spieler, die eine riesige Matrix verschiedener Eigentumskombinationen abdecken, sind wir jedoch etwas flexibler – aber immer noch mit einem starken Ansatz für Einfachheit.“

Das passiert am 26. Januar , wo alles drei Spiele zu einer Gesamterfahrung unter HITMAN World of Assassination zusammengefasst werden. Wer das bisherige HITMAN III ( unser Review ) besitzt, bekommt die ersten beiden Spiele als Remaster kostenlos dazu.

IO Interactive startet ins neue Jahr mit einer bedeutenden Veränderung für HITMAN 1, 2 und 3, dessen Namen man in HITMAN World of Assassination ändern wird.

What do you think?