Hogwarts Legacy 2 bereits aktiv in Entwicklung – Gerücht

„Wir wollen keinen Film oder ein Spiel herausbringen, es sei denn, wir glauben, dass es unser bestes Werk ist. Selbst wenn wir das tun, in der Hälfte der Zeit oder in zwei Dritteln der Zeit, wird es nicht funktionieren. Aber das ist die neue Kulturphilosophie des Unternehmens. Wir sind ein Unternehmen, das Geschichten erzählt. Die besten Kreativen kämpfen darum, unsere Inhalte so gut wie möglich zu machen.“

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9

Der Erfolg von Hogwarts Legacy hat viele in diesem Jahr überrascht, weshalb es nicht lange dauerte, bis die Rufe nach einer Fortsetzung laut wurden. Diese soll sich inzwischen aktiv bei Avalanche Software und Warner Bros. in Entwicklung befinden.

