Hogwarts Legacy – Alle Infos zum Early Access, Downloadgröße und Review

Fans von Harry Potter und Open World-RPGS fiebern gleichermaßen auf Hogwarts Legacy hin. Der Titel verspricht, eines der ersten großen Highlights des Jahres zu werden und die magische Welt der Filme und Bücher endlich auch mal wieder vernünftig in Videospiel-Form zu präsentieren. Das Spiel erscheint am 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC, die PS4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Versionen folgen dann im April. Hier nehmen sich die Entwickler von Avalanche die nötige Zeit, um das Abenteuer auch auf den technisch stärker limitierten Plattformen zum Laufen zu bringen.

Wer die Deluxe- oder Collector’s Edition vorbestellt, kann sogar schon ganze drei Tage früher loslegen. Wir geben euch einen Überblick über den Early Access, die Downloadgröße und sagen euch, wann ihr mit unserer Review rechnen könnt.

Hogwarts Legacy früher spielen

Richtig gelesen, unter Umständen könnt ihr Hogwarts Legacy schon früher spielen. Die Deluxe- und Collector’s Edition gewähren euch nämlich nicht nur Zugriff auf exklusive In-Game-Inhalte, sondern auchauf die Early Access-Phase. Diese beginnt drei Tage vor dem eigentlichen Release. Über Twitter haben die Entwickler diese Aussage jetzt noch einmal präzisiert:

The 72 Hour Early Access period for #HogwartsLegacy on console will begin on February 7th, 2023 at midnight in your region. pic.twitter.com/EHBIjnfbNq — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023

Der Early Access von Hogwarts Legacy startet also am Dienstag, den 7. Februar um 0 Uhr. Damit ihr dann auch direkt loslegen könnt, wird der Preload schon früher freigeschaltet. Wenn ihr die Deluxe Edition über den Store vorbestellt habt, könnt ihr das Spiel ab dem 5. Februar herunterladen. Der Preload der normalen Edition beginnt dann am 8. Februar. Die Downloadgröße beträgt auf PS5 knapp 90 GB.

Wenn ihr Hogwarts Legacy physisch vorbestellt habt, müsst ihr natürlich so oder so warten, bis das Spiel bei euch eintrifft. Eine weitere gute Nachricht: Das Review-Embargo fällt schon am 6. Februar. Wenn ihr also noch unsicher seid und erstmal die Tests abwarten wollt, habt ihr danach noch immer genug Zeit, um das Spiel zu kaufen und herunterzuladen. Auch wir arbeiten schon an der Review und hoffen diese pünktlich veröffentlichen zu können.