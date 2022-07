Warner Bros. plant offenbar eine Collector’s Edition zu Hogwarts Legacy, die bereits im Backend der offiziellen Webseite gelistet wird. Das könnte man als recht offiziell ansehen.

Trifft der Leak (via Reddit) am Ende zu, sind insgesamt drei Edition in Planung, darunter die Standard Edition, eine Deluxe Edition und eine Collector’s Edition. Alle drei sind mit dem Base-Game ausgestattet, plus diverse Extras.

Im Fall der Collector’s Edition gibt es zum Beispiel ein Thestral Reittier, das Dark Arts Cosmetic Pack, die Dark Arts Battle Arena, einen Dark Arts Garrison Hut, eine Robe, ein Steelcase und ein Zauberstab dazu. Die Collector’s Edition und Deluxe Edition umfasst außerdem einen 3-tägigen Early Access.

Hogwarts Legacy Editionen im Überblick

Collector’s Edition

Base Game

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 Hours Early Access to the Game

Kelpie Robe

Steel Case

Floating Ancient Magic Wand with Book

Deluxe Edition

Base Game

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat (Digital Deluxe Only)

72 Hours Early Access to the Game (Digital Deluxe Only)

Kelpie Robe

Abschließend zeigt Warner Bros. einen neuen Teaser, in dem man einen Blick auf den North Tower werfen kann. In Hogwarts Legacy lebt man im Wesentlichen die Filme aus seiner eigenen Sicht, ohne zu sehr an diese gebunden zu sein. Neben der Möglichkeit, Hogwarts bis in den kleinsten Winkel erkunden zu können, erlaubt Hogwarts Legacy auch über die Mauern der Zauberschule zu gehen und neue Geschichten außerhalb dessen zu erleben. Hogwarts selbst bietet allerdings schon Tonnen an Inhalten, Geheimnissen und Entdeckungen, die einen für viele Stunden beschäftigen werden.

Every corner of Hogwarts has something to discover – enjoy a small piece of the North Tower. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/C1d4vca3KS — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) July 21, 2022

Hogwarts Legacy erscheint nach aktuellen Plänen noch in diesem Jahr. Die Vorbestellungen dürften in Kürze starten.