Hogwarts Legacy wurde für „alle Spieler“ gemacht & neues Gameplay

Das Harry Potter-Universum sei jeher für ein breites Publikum gemacht worden und genauso möchte man mit Hogwarts Legacy ein breites Publikum ansprechen. Zuvor versicherte Warner Bros. außerdem, dass JK Rowling bei der Produktion in keine kreativen Prozesse eingebunden war. Letztendlich würde man also den Entwickler und die gesamte Arbeit abstrafen, wenn man das Spiel aus ungerechtfertigten Gründen ablehnt.

„Ich denke, für uns gibt es in jedem Spiel, an dem wir gearbeitet haben, Herausforderungen. Dieses Spiel war nicht anders. Als wir auf diese Herausforderungen stießen, gingen wir zurück und konzentrierten uns wieder auf die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Wir wissen, dass sich unsere Fans in die Wizarding World verliebt haben, und wir glauben, dass sie sich aus den richtigen Gründen in sie verliebt haben.“

Bei Warner Bros. und Entwickler Avalanche hatte man während der gesamten Produktion mit Herausforderungen aufgrund der Äußerungen zu kämpfen. Nun versichert der Game Director kurz vor dem Release, dass Hogwarts Legacy für „alle Spieler“ gemacht wurde. Damit spricht er vor allem die Transgender Community an, in der sich JK Rowling ziemlich unbeliebt gemacht haben soll und die aufgrund dessen zum Boykott des Spiels aufriefen.

What do you think?