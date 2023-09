Horizon Forbidden West: Complete Edition angekündigt

„Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führt und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitert. Michiel van der Leeuw (Technical Director) wird sich dabei auf die zukünftige Technologie und Strategie für die Decima-Engine konzentrieren.“

Für alle, die Aloy noch nicht auf ihrer Reise in den Westen begleitet haben, ist dies eine gute Gelegenheit, um das Abenteuer inklusive der Erweiterung nachzuholen. Aloy erkundet darin die ungezähmte Wildnis eines Los Angeles der fernen Zukunft, das durch tektonische Aktivitäten in eine gefährliche Vulkanlandschaft verwandelt wurde.

