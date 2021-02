Hot Wheels Unleashed offiziell angekündigt

Dem kürzlichen Leak folgt heute die offizielle Ankündigung von Hot Wheels Unleashed, das derzeit von Milestone und Mattel entwickelt wird.

Spieler sollten sich für Drifts, Boosts, Sprünge und Crashes auf den ikonischen, orangenen Hot-Wheels-Strecken bereit machen, die in den zahlreichen Einzelspielermodi auf sie warten. Gemeinsam mit Freunden können sie sich darüber hinaus in spannende Multiplayer-Rennen stürzen, on- wie offline, inklusive einem Split-Screen-Modus.

„Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Fans mithilfe von Computerspielen von unseren Marken zu begeistern“, sagte Andrew Chan, Head of Digital Gaming bei Mattel. „Bei Hot Wheels geht es darum, den Wettbewerbsgeist zu fördern und unser neuester Titel Hot Wheels Unleashed ermöglicht genau dies – für Spieler jeden Alters. Das umfassende Know-how von Milestone in der Entwicklung von Rennspielen bietet uns die Chance, die Marke Hot Wheels in ein überzeugendes Konsolen- und PC-Spielerlebnis für aktuelle Hot-Wheels-Fans und Gamer zu verwandeln, die unsere Kultmarke wiederentdecken möchten.“

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen, mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die von Spielern noch mit Skins verschönert werden können. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und kommen mit speziellen Strecken-Stücken und interaktiven Gegenständen daher. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können.

„Genau wie viele andere Teammitglieder, die an Hot Wheels Unleashed mitarbeiten, spielte ich bereits seit meiner Kindheit mit den Hot-Wheels-Autos. Heute bin ich immer noch ein hungriger Hot-Wheels-Fan und -Sammler“, ergänzt Michele Caletti, Executive Producer bei Milestone. „Dies ist der Grund, warum wir uns alle so sehr dafür einsetzen, das authentischste Hot-Wheels-Spielerlebnis zu bieten, das jemals Einzug in ein Videospiel gefunden hat. Das schulden wir der Hot-Wheels-Community und den Kindern tief in uns selbst.“

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September für die aktuellen und Last-Gen Konsolen.