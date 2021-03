Hunting Simulator 2 ab sofort auch für PS5 erhältlich

NACON und Entwicklerstudio Neopica erinnern noch einmal daran, dass Hunting Simulator 2 jetzt auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Mit einer Reihe grafischer Upgrades ist Hunting Simulator 2 die erste verfügbare Jagdsimulation für die neue Konsolengeneration.

Neben der Version für Next-Gen-Konsolen wird am 23. März auch ein neuer DLC veröffentlicht, der allen Konsolen- wie auch PC-Spielern von Hunting Simulator 2 die Chance gibt, den spannenden Beruf eines Park Rangers zu erleben.

In dieser geskripteten Kampagne geht es darum, die natürliche Welt zu schützen und zu erhalten. Mit dem Hund an der Seite durchstreifen die Spieler einen Nationalpark in Colorado und erfüllen verschiedene Missionen: Tiere heilen, Proben sammeln, invasive Arten unter Kontrolle halten und die Gesundheit der Umwelt erhalten.

Hunting Simulator 2 ist seit einiger Zeit schon für die Last-Gen Konsolen verfügbar.