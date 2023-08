HYENAS – Neues Gameplay stimmt auf gamescom-Auftritt ein

In diesem Playtest stehen acht Spezialisten zur Verfügung, darunter die Neuzugänge Mozie – die Original-Hyäne – und Rock-’n’-Roll-Roadie und Pyrotechniker Digits. Hinzu gesellen sich Ballerina Prima, der Astronautin Commander Wright, der blitzschnelle Cosplayer Hero-ki, der Scharfschützin El Silbón, der Gamer Doc Hotfix und die Verteidigungsexpertin und Dragqueen Galaxia, mit denen sie sich in die schwerelose Action des gigantischen Plünderschiffs Earth Vintage stürzen.

Wer HYENAS persönlich erleben möchte, kann dies auch in diesem Jahr vom 23. bis 27. August in Halle 8 der Gamescom tun, wo der Titel diesmal öffentlich gespielt werden kann. PC-Spieler können sich indes auf ersten -Clodes Beta-Phase freuen, die vom 31. August bis 11. September stattfindet.

