Hype um Starfield vorbei, Fallout 76 & Cyberpunk 2077 ziehen vorbei

Damit bleibt es dabei, dass man mit Starfield vorerst nichts großartig auf PS5 verpasst hat, auch wenn auch dieses Spiel langfristig gesehen noch Potenzial hat. Die ähnlichste Alternative für PS5-Spieler ist somit weiterhin No Man’s Sky von Hello Games.

„Die Schiffe sind völlig nutzlos, es gibt keine Weltraumforschung, kein Inventar-Management – schrecklich. Um irgendwohin zu gelangen, sind mehrere Schnellreisen und Ladebildschirme ERFORDERLICH. Die generierten Inhalte sind zu ähnlich und werden kopiert/eingefügt. Wir fliegen im Jahr 2300 durch die Galaxie und jede Waffe im Spiel kann heute in einem Schuppen in Arkansas gefunden werden. Ich bin ein großer Bethesda-Fan, aber das ist ein Hard-Pass.“

Auch wenn aktive User-Zahlen in der Regel recht volatil sind und oftmals nur eine Momentaufnahme zeigen, sprechen die User-Reviews zu Starfield mehr und mehr dafür, dass das Open-World-Space-Adventure nicht der Heilsbringer ist, den man so lange angepriesen hat.

Der Hype um das Xbox und PC exklusive Starfield kommt zunehmend zum Erliegen und wird in diesen Tagen von Spielen eingeholt, die einst selbst als ziemliche Katastrophe gestartet sind. Die aktuellen Steam-Zahlen zeigen, dass Fallout 76 inzwischen besser als Starfield bewertet wird und Cyberpunk 2077 in kürzerer Zeit mehr Spieler für sich gewinnen konnte.

What do you think?