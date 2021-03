Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm-DLC erscheint in Kürze

Ubisoft hat den Release-Termin zum zweiten DLC in Immortals Fenyx Rising bestätigt, der sich Myths of the Eastern Realm nennt. Neben diesem wird auch wieder eine neue Quest im Hauptspiel verfügbar sein.

In Myths of the Eastern Realm schlüpft man diesmal in die Rolle des neuen Charakters Fu, der ein brandneues Areal besucht, basierend auf der fernöstlichen Mythologie. Der DLC umfasst außerdem ein neue Questreihe namens We Are Not Alone, die im Hauptspiel verfügbar sein wird. Mit dieser erhält man einen kleinen Vorgeschmack auf den vollständigen DLC.

It's official: our second DLC, Immortals Fenyx Rising – Myths of the Eastern Realm releases MARCH 25! 🙌 Learn more on our website! — Immortals Fenyx Rising (@FenyxRising) March 11, 2021

Die neue Quest erscheint am südlichen Ende des Tals des ewigen Frühlings und bietet eine Herausforderung für Stamina-Tests in den Wolken mit einem tollen Preis für Spieler, die sie abschließen. Wie bei der Quest im ersten DLC von Immortals Fenyx Rising ist das Spielen oder Abschließen von We Are Not Alone nicht erforderlich, um in diesen neuen DLC einzusteigen.

Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm erscheint am 25. März 2021.