Immortals: Fenyx Rising – Ubisoft hofft auf Serienumsetzung

Der Start von Immortals: Fenyx Rising war im Großen und Ganzen OK, nicht perfekt, aber mit Potenzial. Insofern erhofft man sich beim Entwickler Ubisoft Quebec, dass Immortals das Zeug zu einer Serie hat.

Darüber sprach Immortals: Fenyx Rising Associate Director Julien Galloudec mit Nintendo Everything, die in der Erschaffung neuer IPs viele Chancen sehen. So könne man zum Beispiel erlangtes Wissen, wie in diesem Fall mit der griechischen Mythologie, nehmen, und darauf aufbauen oder etwas noch besseres machen. So stellte man sich nach Assassin’s Creed Odyssey die Frage, was man als nächstes machen könnte.

Hierzu sagte Galloudec:

„Der Fokus lag eine lange Zeit darauf, sicherzustellen, dass wir mit dieser Gelegenheit etwas Großartiges erreichen können, um etwas Neues zu schaffen, und natürlich hoffen wir alle als Entwickler, dass es etwas Größeres sein und ein Franchise werden kann. Wir haben in letzter Zeit begonnen darüber nachzudenken, wie wir dieses Universum erweitern können.“

DLCs als Chance für mehr

Momentan nutzt man noch die Gelegenheit der DLCs, um andere Götter und andere Mythologien zu erforschen. Danach hofft man allerdings, mit dem Franchise im Gesamten weitermachen zu können.

„Am Ende liegt es bei den Spielern, und wir hoffen, dass die Spieler uns die Möglichkeit geben, mit dem Franchise weiterzumachen, auch wenn es offensichtlich das ist, worauf wir hoffen.“

In der Tat haben auch wir wieder Immortals: Fenyx Rising jüngst für uns entdeckt. Nachdem es zum Release im Dezember (unser Review) noch einige Makel hatte, hat sich das Erlebnis inzwischen mit dem vierten großen Update deutlich positiver gewandelt. Ein toller Mix aus Zelda und God of War, der motiviert die Spielwelt zu erforschen. Gerne mehr davon.

In Kürze erscheint das zunächst finale Expansion Pack The Lost Gods.