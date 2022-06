Infinity Ward entwickelt ein Open-World-RPG außerhalb von Call of Duty

Infintity Ward, die derzeit noch an Call of Duty: Modern Warfare II arbeiten, wenden sich von dem Shooter-Franchise ab und entwickeln ein AAA Open-World RPG.

Das verraten aktuelle Jobausschreibungen, in denen unter anderem nach einem Narrative Director für den Standort in Polen gesucht wird. Im Detail heißt es hier:

„Activision Publishing sucht einen talentierten und leidenschaftlichen Narrative Director, der die Umsetzung von Geschichten, Dialogen und Szenen für ein unangekündigtes AAA-Projekt konzipiert, erstellt und leitet. In dieser Rolle erstellen sie eine zusammenhängende Vision für die narrative Präsentation, ihre Verbindung mit dem Spielerlebnis und sind für die Regie von filmischen Momenten verantwortlich. Der ideale Kandidat verfügt über nachweisliche Erfahrung in der Arbeit an nichtlinearen Erzählungen in Open-World-Spielen und in der Regie von Filmsequenzen in Titeln in AAA-Qualität.“