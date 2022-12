Insider möchte kein Insider mehr sein und führt nun ein ehrliches Leben

Ohnehin ist die Anzahl der echten Insider, die über eigentlich geheime Infos verfügbar, an einer Hand abzählbar. Bleibt zu hoffen, dass das auch so bleibt.

Dem bekannten Insider ‚Snitch‘ ist das jetzt zuviel und er gibt dieses Geschäft auf. In Zukunft möchte er Infos, die er woher auch immer erhält, nicht mehr leaken. Das sei ohnehin nicht wirklich spaßig. Stattdessen möchte er sich mehr auf seinen Discord-Kanal konzentrieren, womit wieder etwas mehr Ehrlichkeit nicht nur in sein Leben zurückkehrt, sondern auch in die Branche.

