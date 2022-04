Euch im Weg stehen furchterregende prähistorische Kreaturen, sowie erwarten euch eindringliche Kämpfe, beeindruckende Umgebungen, spannende Rätsel zum lösen, sowie ein umfassendes Arsenal an Waffen. Diese lassen sich zudem individuell an seinen Spielstil anpassen – von Nahkampfwaffen bis hin zum Rocket Launcher ist alles dabei.

Instinction ist jedoch kein reiner Shootern, sondern liefert auch eine Horror-Erfahrung, die in der First- oder Third-Person Perspektive erlebt werden kann. Alleine oder mit drei anderen Spielern ist man hier als Teil einer Bergungsmannschaft unterwegs, die unterschiedlichsten Terrains erkunden – von offenen Grasebenen bis zum Meer.

Instinction setzt auf modernste Technologien wie Raytracing-Effekte und bis zu 8K-Auflösung und 120 fps, auch wenn das wohl nur für den PC gilt. Auf der PS5 werden dafür die adaptiven Trigger und das haptische Feedback unterstützt. Dank der Unreal Engine 5 kann man sich aber auch auf Konsolen auf ein echtes Grafik-Fest freuen, wenn der Titel voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheint. Ganz am Rand wurde jetzt sogar der Photo Mode für Instinction bestätigt, der sich hier offenbar sehr gut anbietet.

