Ist Starfield wirklich ein Verlust für PS5? Das sagen die Reviews!

Selten wurde ein Review-Embargo so herbeigesehnt, wie das von Starfield in diesen Minuten. Hier geht es nicht mehr nur darum, ob das Spiel nun überdurchschnittlich gut ist oder die nächste Katastrophe für die Xbox wird, sondern ob den PS5 und PlayStation-Usern damit ein wertvoller Titel entgeht, der ursprünglich und möglicherweise auch für ihre Plattform erscheinen sollte.

Auf der anderen Seite hat Starfield derzeit aber auch ein ganz anderes Problem. Der Hype um den Titel von Bethesda wurde von allen Seiten inzwischen derart hoch hochgepusht, dass es für ihn umso schwieriger wird, die Erwartungen daran für jeden vollends zu erfüllen. Dafür kann das Spiel an sich zwar nichts, die Bedingungen erscheinen im Vorfeld aber dennoch etwas unfairer als üblich.

Auch wenn Starfield nicht für PS5 erscheint, wollen wir einmal auf die internationalen Tests und Reviews blicken und wie sich das Space-Adventure durchschnittlich so schlägt. Wie üblich ziehen wir dazu verschiedene Meinungen aus gesamten Spektrum heran, die das Spiel nicht ausschließlich schlecht oder nur gut dastehen lassen.

Fängt man im oberen Wertungsbereich an, kommt man bei Hey Poor Player zu dem Fazit:

„Starfield ist kein perfektes Spiel. Dennoch ist es eine bemerkenswerte Leistung, dass ein Spiel so viel Ehrgeiz hat und tatsächlich fast alles schafft, was es erreichen will. Ich bin zuversichtlich, dass Starfield ein Triumph ist, den die Spieler noch viele Jahre lang erkunden werden, nicht nur, weil es unglaublich fesselnd bleiben wird, sondern auch, weil es so lange dauern wird, bis man auch nur annähernd alles sieht, was es zu bieten hat.„

Was man im Gesamtspiegel im mittleren Bereich ansiedeln würde:

„In vielerlei Hinsicht fühlt sich Starfield wie das Hauptwerk der Bethesda Game Studios an, es ist eine Sammlung fast aller Designideen und -konzepte, an denen sie seit Daggerfall vor fast 30 Jahren gearbeitet haben. Viele dieser Designentscheidungen können so gesehen werden, dass sie die Erkundung über einfache Silhouetten am Horizont hinaus in die Freude am Entdecken der Mechanik selbst treiben. Es ist ein seltsames, manchmal chaotisches Spiel, aber eines, das man im Leben im Würgegriff haben wird. Jeder Moment fühlt sich an, als könnte man etwas Neues finden.“

Monster Vine – 4.5/5