„Mit KAKU: Ancient Seal möchten wir ein Gefühl von Mysterium und Abenteuer schaffen, in dem man seinen eigenen Weg zum Sieg schmieden kann“, sagte Brian Wang, Producer bei BINGOBELL. „Wir bieten den Spielern wenig Anleitung, da wir es lohnender finden, zu experimentieren und herauszufinden, was für sie funktioniert. Es ist dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer, gespickt mit kleinen Zielen, von dem wir nicht genug bekommen können, und wir sind sehr stolz auf die seltsame, abwechslungsreiche Welt, die wir uns ausgedacht haben.“

KAKU: Ancient Seal versetzt die Spieler in die Rolle eines kleinen primitiven Kindes namens Kaku, das die Aufgabe hat, sich auf eine Reise über einen weitläufigen Kontinent zu begeben. Begleitet von seinem Hausschwein musst man den vier elementaren Regionen trotzen – Flammenberg, Drachenknochenwüste, Nebelsumpf und Windiges Schneefeld – und deren Herren gegenübertreten, wenn man sein Schicksal erfüllen will.

