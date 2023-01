Killer Klowns from Outer Space: The Game – Diese Clowns könnt ihr spielen

Vergangenen August haben MGM, Good Shepherd Entertainment und Teravision Games Killer Klowns from Outer Space: The Game angekündigt. In der Videospiel-Umsetzung der Film-Vorlage treten 3 Clowns aus dem Weltall gegen 7 Menschen an. Die Menschen müssen dabei versuchen, möglichst lange am leben zu bleiben, während die Clowns sie suchen und umbringen müssen. Ein neuer Trailer zeigt jetzt die grauenhaften Grusel-Clowns, die ihr im Spiel spielen könnt.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Zum Release stehen euch so insgesamt fünf Alien-Clowns zur Verfügung. Trapster, Tracker, Scout, Fighter und Tank kennen Fans der Vorlage unter den Namen Rudy, Spikey, Jumbo, Shorty und Chubby. Weitere Figuren sollen nach der Veröffentlichung hinzugefügt werden. Killer Klowns from Outer Space: The Game ist als Live-Service-Titel geplant. Nach dem Launch wird also weiter am Horror-Multiplayer gearbeitet, es soll neue Aufgaben, Charaktere und Umgebungen geben.

Jeder Klown ist mit einer Strahlenkanone ausgestattet, die Menschen in Zuckerwattekokons einschließt, sowie mit der charakteristischen Waffe, dem heilenden Lachen, und dem Klown-Sprung, der es Außerirdischen ermöglicht, schnell zu jedem Punkt auf der Karte zu springen, der bereits von den Klowns entdeckt wurde. Darüber hinaus spielt sich jeder Klown ein wenig anders.

Tracker ist eine Support-Klasse. Er kann Überlebende mit seiner Popcorn-Bazooka markieren und einen helfenden Alien-Hund herbeirufen. Er ist außerdem sehr agil, allerdings im Kampf schwächer als seine Kumpanen. Ähnlich geht es auch Trapster, der sich dafür bestens mit fiesen Fallen wie Clown-Babys oder Minen auskennt.

Tank ist der gröbste unter den Grobianen. Er ist massig und langsam, doch wo er hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Seine Stärken liegen eindeutig im Nahkampf. Scout ist ebenfalls ein Nahkämpfer, geht dabei aber bedachter und vor allem leiser vor. Er kann sich in NPCs verwandeln und so Überlebenden auflauern. Zu guter Letzt wäre da noch Fighter, der mit seinen Boxhandschuhen ordentlich austeilt, aber auf die Hilfe anderer Clowns angewiesen ist, um Überlebende aufzuspüren.

Den neuen Trailer mit den wirklich gelungenen Clown-Designs seht ihr hier: