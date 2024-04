Kingdom Come: Deliverance-Entwickler kündigt neues Spiel an

Was der Entwickler am 18. April zu verkünden hat, erfahrt ihr umgehend hier auf PlayFront.de.

Kingdom Come: Deliverance hatte es zum original Release nicht ganz leicht, konnte sich trotz aller Hürden allerdings über 6 Millionen Mal verkaufen, wie der Entwickler im letzten Update mitgeteilt hat. Danach folgte sogar noch eine Switch-Version, die allerdings hart an die Grenze des Machbaren auf dem Handheld gelangte und nicht ganz überzeugen konnte.

Das noch namenlose Projekt zeigt sich heute auf einem Teaser-Image , auf dem ein Pferd und ein Reiter zu sehen ist. Das könnte auf eine direkte Fortsetzung ihres Mittelalter-RPGs Kingdom Come: Deliverance hindeuten, mit dem der Entwickler noch nicht abgeschlossen hatte. Worum es sich genau bei dem Projekt handelt, wird man am 18. April um 20 Uhr erfahren, wenn das offizielle Reveal stattfindet. Dieses ist hier bei uns sowie auf den offiziellen Kanälen von Twitch und Youtube zu sehen.

Die Warhorse-Studios und Macher von Kingdom Come: Deliverance haben ein neues Spiel angekündigt, das sie in der nächsten Woche offiziell vorstellen möchten.

