Kings Bounty II – Spezielle Fan-Edition jetzt vorbestellbar

Am 24. August erscheint King’s Bounty II, der Nachfolger vom gefeierten King’s Bounty. Zum Release haben die Entwickler nun eine limitierte Edition zur Vorbestellung vorgestellt.

Was ist das für eine Edition?

Die King’s Bounty II Fan-Edition ist für besondere Fans der Serie gedacht. Sie enthält natürlich das Hauptspiel, eine Tasse, einen Schlüsselanhänger, sowie mehrere Puzzles. Die Sammleredition kostet 64,99 € und kann hier vorbestellt werden. Ihr solltet euch bei Interesse allerdings beeilen, es gibt insgesamt nämlich nur 300 Exemplare!

Was ist King’s Bounty II?

King’s Bounty II ist der RPG-Nachfolger des bekannten Franchise, das seiner Zeit die RPG-Strategie-Welt definiert hat. Hierzu verspricht man einen neuen Ansatz in der bekannten Fantasy-Serie und erweitert seine rundenbasierten taktischen Kämpfe, um den Spielern ein wirklich packendes RPG-Erlebnis zu bieten.

Der Fokus liegt darauf, seine Entscheidungen zu stärken, egal ob man eine Armee in den Kampf gegen leblose Horroreinheiten führt oder Beziehungen mit Einheimischen aufbaut. Vor euch liegt reiche Welt, in der Realismus und Fantasie miteinander verschmelzen, sowie voller packender Geschichten, unvergesslicher Charaktere und zahlreicher moralischer Entscheidungen.

In der Rolle von drei Helden – jeder mit seiner eigenen Geschichte – begeben sich die Spieler in King’s Bounty II auf ein nicht lineares Abenteuer in einer offenen Welt, detaillierten und dicht gedrängten Fantasiewelt. In zwei getrennten Phasen durchqueren die Spieler das Reich, nehmen Quests auf, erkunden die Wildnis und lernen die Menschen kennen, denen sie begegnen. Bei Konflikten verlagert sich die Perspektive dann auf taktische, rundenbasierte Kämpfe, in der die Spieler ihre Einheiten geschickt einsetzen müssen, um zu gewinnen.

King’s Bounty II erscheint am 24. August für PS4 und PS5. Einen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier ansehen: