Tails of Iron – irres 2D-Soulslike zeigt sich im Gameplay Trailer

Am 17. September erscheint Tails of Iron vom Studio Unitedlabelgames für PS4 und PS5. Worum es in dem abgedrehten 2D-Abenteuer geht und wie das ganze aussieht, könnt ihr in einem neuen Gameplay Trailer, den ihr unten findet, ansehen.

Was ist Tails of Iron?

Tails of Iron ist ein skurriler 2D-Plattformer mit Anleihen aus dem Soulslike Genre. Das ganze spielt in einer mittelalterlich angehauchten Welt, in der ein heftiger Krieg zwischen Fröschen und Ratten ausbricht. Die Frösche überfallen und töten die Ratten und eure Aufgabe als Thronfolger der Ratten ist es, sie aufzuhalten. Die Comicgrafik und die merkwürdige Handlung mögen auf den ersten Blick nicht recht zusammen passen, die düstere Erzählweise und die überzogen brutale Gewaltdarstellung lassen das Spiel aber dennoch ziemlich rund und originell wirken.

Features von Tails of Iron:

Brutale, vom Soulslike-Genre inspirierte Kämpfe mit Ausweichrollen, Konter und tödlichen Exekutionen

Ein weitläufiges und trügerisches Königreich bestehend aus sechs verschiedenen Biomen von denen jedes seine eigenen verborgenen Wege und Geheimnisse bereithält

Eine mitreißende Geschichte, die von der tiefen, rauen Stimme des legendären Doug Cockle vertont wurde

Anpassbare Kampfstile mit einer Vielzahl an unterschiedlichsten Waffen und Rüstungen

Eine Fülle an Nebenmissionen, die den Spielern eine zusätzliche Einnahmequelle bieten

Versteckte Blaupausen, um neue, mächtige Waffen zu schmieden

Wilde Boss-Kämpfe gegen die übergroßen Generäle des Frosch-Clans

Eine prachtvolle und liebevoll-handgezeichnete 2D-Welt

Physische Versionen von Tails of Iron können außerdem bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden und enthalten den Crimson Knight DLC mit folgenden Inhalten:

Drei Rüstungs-Skins

Drei Helm-Skins

Drei Waffen-Skins

Drei Schild-Skins

Tails of Iron erscheint am 17. September für PS4 und PS5. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen: