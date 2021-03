Knockout City startet in Kürze in die offene Crossplay-Beta

In wenigen Tagen startet die Crossplay-Beta zu Knockout City, dem teambasierten, vom Dodgeball inspirierten Multiplayer-Actionspiel.

Die Beta findet vom 2. bis 4. April statt und unterstützt Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt auf allen neun Plattformen. In der offenen Crossplay-Beta haben die Spieler Zugriff auf alles, was sie an der ersten Beta geliebt haben – die Mond-, Käfig und Bombenbälle, die Karten Erschütterungshof, Hochdach-Höhen und Knockout-Karussell und die Team-K.O.-Playlist – mit noch mehr neuen Inhalten.

An diesem Wochenende werden zudem der Scharfschützenball, die Karte „Gassenschlacht“, die Playlists „1-gegen-1 Duell“ und „Diamanten-Diebstahl“ sowie zahlreiche coole Optionen zur Anpassung des Stils eingeführt. Mit insgesamt vier Karten, fünf verschiedenen Spielbällen, drei Playlists und unzähligen Anpassungsmöglichkeiten wird die zweite Beta Dodgeball-Rowdys das ganze Wochenende über beschäftigt halten. Auch private Spiele sind verfügbar, um ganz eigene Spiele zu erstellen.

Dies ist der Zeitplan der Playlisten für das kommende Wochenende:

Team-K.-O.: Startzeit: 2. April um 15:00 Uhr Endzeit: 5. April um 3:00 Uhr

1-gegen-1 Duell: Startzeit: 2. April um 15:00 Uhr Endzeit: 3. April um 20:00 Uhr

Diamanten-Diebstahl: Startzeit: 3. April um 20:00 Uhr Endzeit: 5. April um 3:00 Uhr



Fans können sich die Crossplay-Beta schon jetzt auf ihre bevorzugte Plattform herunterladen und sich ab Freitag, den 2. April um 15:00 Uhr ins Spiel stürzen. Die Server sind bis Montag, den 5. April um 3:00 Uhr geöffnet.

Zusätzlich erhalten Spieler für die Teilnahme an dieser Crossplay-Beta den Beta-blauen Booster-Gleitschirm, um sich stilvoll in die Lüfte zu schwingen, sowie das Beta-Rowdy-Spielersymbol, wenn sie zur Veröffentlichung von Knockout City am 21. Mai zurückkehren.